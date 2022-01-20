سانا: عصيان لإرهابيي “داعش” داخل سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي بعد هجوم نفذ على السجن بسيارة مفخخة وسماع أصوات اشتباكات داخل السجن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2022 - 21:48

سانا: عصيان لإرهابيي “داعش” داخل سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي بعد هجوم نفذ على السجن بسيارة مفخخة وسماع أصوات اشتباكات داخل السجن

منذ 2 ساعة 20 January، 2022
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