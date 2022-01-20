حمية من باريس: نهدف لزيادة الخدمات والاستثمار الامثل لكل ما يتعلق بمرافق الدولة

عقد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية الخميس في السفارة اللبنانية في باريس اجتماعا مع المدير الاقليمي لشركة “فيوليا” التي تعنى بالطاقة والنفايات ومياه الصرف الصحي، وتناول اللقاء كيفية الاستفادة من المساحات الخالية في المطار ومرفأ بيروت والمرافئ الأخرى لتوليد الطاقة الكهربائية وانتاج الغاز من مياه الصرف الصحي التي تمرر في قنوات اسفلهما.

وأكد حمية أن هدفه “على الدوام زيادة الخدمات وتحسينها بغية زيادة ايرادات الخزينة العامة من خلال الاستثمار الامثل لكل ما يتعلق بمرافق الدولة كالمطار والمرافئ”، وأشار الى انه “يمكن الاستفادة من المساحات الخالية سواء في المطار أو حتى في المرافئ كافة في انتاج طاقة كهربائية إضافية باستغلال الطاقة الشمسية والتي تخفف من النفقات المالية التي تدفعها هذه المرافق لانتاج الكهرباء عبر الوقود”.

ولفت حمية الى أنه “تم الاتفاق مع الشركة على إرسال فريق تقني لإعداد دراسة للمطار للنظر في كيفية الاستثمار الامثل للطاقة الشمسية مع الحفاظ على جودة الخدمات فيه”، واضاف “كذلك الامر تم الاتفاق معها أيضا على دراسة ثانية لكيفية الاستفادة من المياه المبتذلة والتي تمرر الى البحر أسفل أو بمحاذاة هذه المرافق لإنتاج الغاز منها واستفادتها منه، مع امكانية بيعه ايضا، وكل ذلك في سبيل زيادة الايرادات التي عبرها نستطيع خلق خدمات إضافية جديدة في هذه المرافق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام