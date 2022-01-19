هيئة بث كيان العدو الاسرائيلي : وفد إسرائيلي يصل العاصمة السودانية الخرطوم (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2022 - 15:02

هيئة بث كيان العدو الاسرائيلي : وفد إسرائيلي يصل العاصمة السودانية الخرطوم (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 19 January، 2022
أخبار موقع المنار

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