فصائل المقاومة الفلسطينية: الاحتلال سيدفع ثمن اعتداءاته وجرائمه ضد شعبنا في النقب والشيخ جراح

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الشهيد الشيخ سليمان الهذالين أيقونة المقاومة الشعبية في الخليل والشهيد البطل فالح موسى جرادات، منفذ عملية الطعن البطولية على مفرق مستوطنة “غوش عتصيون” جنوب بيت لحم, مؤكدة أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستبقى مدادا لمقاومة شعبنا.

وقالت الفصائل في بيان لها :” نقدر عالياً الحراك الجماهيري المستمر لأهلنا في النقب والداخل المحتل ضد سياسة التهويد التي يمارسها الاحتلال”، داعية إلى تصعيد كل أدوات الكفاح من أجل حماية الهوية العربية الفلسطينية لأرضنا المحتلة عام ١٩٤٨م والتصدي لكل مشاريعه الاستيطانية والتهويدية.

المصدر: فلسطين المحتلة