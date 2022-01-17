“مصلحة الليطاني” تحذر من استخدام مياه النهر لغير حاجات الري

حذرت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” في بيان لها الاثنين من استخدام مياه نهر الليطاني لغير حاجات الري.

وأعلنت المصلحة انه “في ظل تفاقم ازمة مياه الشفة في قرى شرق صيدا وساحل جزين نتيجة الشح في كميات المياه و عدم توافر مادة المازوت و في ظل انقطاع الشبه الدائم للتيار الكهربائي لتشغيل مضخات مياه الشفه، يلجأ بعض المواطنين لإستعمال مياه الري في مشروع ري صيدا – جزين التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني للإستخدامات الداخلية المنزلية واستخدامها من قبل بعض أصحاب الأفران و المعجنات ضمن نطاق المشروع”.

وتابع البيان ان “المصلحة وبالنظر الى نوعية هذه المياه ومصدرها وحالة شبكاتها، تحذر من استخدام مياه الليطاني لغير حاجات الري وتدعو البلديات التي يمر مشروع ري صيدا – جزين ضمن نطاقها التشدد في قمع المخالفين لمضمون ما تقدم والتعاون والتنسيق مع المصلحة والفرق الفنية التابعة لها على المشروع للقيام بما يلزم وضبط المخالفين وإجراء المقتضى القانوني بحقهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام