عائلة المقدسي محمود صالحية تواصل الاعتصام داخل منزلها في حي الشيخ جراح رفضا لقرار إخلائه من قبل الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2022 - 15:58

عائلة المقدسي محمود صالحية تواصل الاعتصام داخل منزلها في حي الشيخ جراح رفضا لقرار إخلائه من قبل الاحتلال

منذ 20 mins 17 January، 2022
أخبار موقع المنار

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