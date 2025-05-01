قصف مدفعي على حي الزيتون شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 1 2025 - 02:08

قصف مدفعي على حي الزيتون شرقي مدينة غزة

منذ 47 mins 1 May، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة