النائب شري من بنعفول: المقاومة كانت وما زالت لحماية كل لبنان

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري خلال لقاء سياسي حواري اقامه حزب الله في مجمع الإمام الخميني في بلدة بنعفول في قضاء صيدا بحضور فعاليات” أن المقاومة كانت وما زالت لحماية كل لبنان وليس لحماية شريحة معينة من اللبنانيين، والقائمة على تثبيت المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، ورأى أن هؤلاء الذين يتبجحون عن سلاح المقاومة بأنه سبب انهيار الدولة، هؤلاء يريدون تسويق المشروع الاميركي في لبنان، ونحن نعرف كيف كانت وفود ١٤ آذار في عرسال للدفاع عن المسلحين .”

وقال شري: “هناك تحالف سياسي وطني ثنائي بين حركة امل و”حزب الله”، وهذا التحالف وجودي، مشيرا إلى أن “قوتنا الاساسية في هذا التحالف، وهو ليس للاستثمار الانتخابي بل هو تحالف اكبر من الانتخابات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام