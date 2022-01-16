الجيش الأردني يعلن مقتل ضابط وإصابة 3 أفراد في اشتباكات مع مهربين على الحدود الشمالية الشرقية (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 16 2022 - 10:30

الجيش الأردني يعلن مقتل ضابط وإصابة 3 أفراد في اشتباكات مع مهربين على الحدود الشمالية الشرقية (وكالة يونيوز)

منذ 23 mins 16 January، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح