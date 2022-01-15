“قوات حفظ السلام الروسية” غادرت كازاخستان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت، أنّ قوات حفظ السلام الروسية ضمن قوات” منظمة معاهدة الأمن الجماعي” غادرت كازاخستان. وأوضحت الوزارة في بيان ،أن القوات حملّت معداتها على متن طائرات نقل عسكري من طراز “إيل-76 و إن-24 وانطلقت من مطار “ألما آتا” (إلى نقطة الانتشار الدائم)”.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن، في وقت سابق، أنّ روسيا ستسحب قوات حفظ السلام الخاصة بها من كازاخستان. وأعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف الثلاثاء الماضي، انتهاء مهمّات قوات حفظ السلام بـ”نجاح”، مشيراً إلى أنّ انسحابها “سيبدأ في غضون يومين، ولن يستغرق ذلك أكثر من 10 أيام”.

يُذكَر أنّ كازاخستان شهدت، منذ مطلع شهر كانون الثاني/يناير الحالي، مظاهرات حاشدة رافقتها أعمال عنف واسعة، انطلقت في البداية من مدينتي جاناوزين وأكتاو، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الغاز الـمَسيل إلى ضعفين.

المصدر: سبوتنيك