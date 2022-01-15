كورونا في مصر.. تسجيل 1079 إصابة و34 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 1079 إصابة و34 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار إلى أن إجمالي المصابين في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة بلغ 397778 منهم 331607 حالات تم شفاؤها، و22097 حالة وفاة.

وعلى صعيد سير الجائحة في البلاد، لفت محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية إلى أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا أصبحت مشابهة لأعراض البرد والإنفلونزا الموسمية، وأن عدوى “أوميكرون” عائلية وأعراضه بسيطة.

وقال: “نسبة انتشار العدوى بمتحور فيروس كورونا (أوميكرون) أسرع من متحور (دلتا)، وعدد الأشخاص المحتمل إصابتهم بالعدوى من المصاب بالمتحور الجديد باتت أعلى”.

وأضاف: “لاحظنا أن العدوى بمتحور (أوميكرون) أكثر داخل العائلات والأسر، وأن أعراض فقدان حاسة الشم والتذوق بجانب آلام الجهاز الهضمي المصاحبة للإصابة أصبحت أقل بكثير عما سبق”.

وتابع: “اللقاحات خففت كثيرا من أعداد الإصابات خلال موجات كورونا المتعاقبة”.

المصدر: وكالات