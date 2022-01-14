وزارة الإقتصاد خفضت سعر الخبز – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2022 - 20:42

وزارة الإقتصاد خفضت سعر الخبز

منذ 1 ساعة 14 January، 2022
سعر ربطة الخبز في لبنان
لبنان

اعلن  وزارة الإقتصاد والتجارة ى في بيان  انه” تزامنا مع انخفاض الدولار واسعار المحروقات، وحرصا على قوت اللبنانيين، قرر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام خفض سعر ربطة الخبز الأبيض بأحجامها الثلاثة لتصبح كالآتي: 350 غراما ب 5500 ليرة، 830 غراما ب 9000 ليرة، و1075 غراما (الربطة العائلية) ب 11000 ليرة.
ولهذه الغاية، أصدر سلام اليوم قرارين: الأول يقضي بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني الأبيض، والثاني يتعلق بتحديد سعر مبيع النخالة ودقيق القمح من فئة 85 وzero و extra وsuper extra وكل الفئات الأخرى”.

اقتصاد 1

اقتصاد 2

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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