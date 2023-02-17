لبنان | بدء تطبيق قرار التسعير بالدولار في السوبرماركت – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2023 - 15:10

لبنان | بدء تطبيق قرار التسعير بالدولار في السوبرماركت

منذ 16 mins 17 February، 2023
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اقتصاد - صفحات منوعة

بدأ لبنان اليوم الجمعة، تطبيق قرار التسعير بالدولار الأمريكي في السوبرماركت، في قرار قال وزير الاقتصاد إن الهدف منه “ليس الدولرة ولكن حماية المستهلك”.

وأوضح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن “الوزارة أعطت مهلة حتى الأربعاء المقبل لتطبيق الآلية الجديدة لضبط الأسعار”، مشيرا الى أنه “سيتم تسعير بضائع السوبرماركت بالدولار واعتماد سعر الصرف الرائج في السوق، ويمكن للمستهلك أن يدفع بالليرة اللبنانية حسب السعر المعتمد في السوبرماركت”.

وقال “لا يمكن أن نعول على سعر منصة معينة”، مؤكدا أنه “لن يتم تسعير الدخان اللبناني والخبز بالدولار”.

المصدر: موقع المنار

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