وزارة الإقتصاد تسمح بالتسعير بالدولار بصورة مؤقتة واستثنائية

أعلن وزيرُ الاقتصادِ والتجارة في حكومةِ تصريفِ الأعمال أمين سلام، السماحّ لِلمحالِّ التجاريّة والسوبرماركت على الأراضي اللبنانيّةِ كافة بِتسعِيرِ السِّلَعِ بِالدولارِ الأميركي، بِصورةٍ مُوَّقتةٍ واستثنائية.

ولَفَتَ سلام اِلى أَنّه يجبُ وضعُ سعرِ الصرفِ المُعتَمَدِ على الرُّفُوفِ كافّة وعلى مدخلِ المحلِّ وعندَ صناديقِ الدفعِ على نحوٍ ظاهِرٍ وواضحٍ لِلمُستهلِك.

وشدد على اعتمادِ سعرِ الصرفِ الذي دَفَعَ على أساسِه لِشراءِ الدولار، على أنْ لا يَتعدَّى السعرَ الرائجَ في السوقِ وقتَ الشراءِ منْ قِبَلِ المُستهلِك.

المصدر: قناة المنار