ذبيان: وصف دولة صديقة للبنان بالمحتلة يبرر اي اعتداء ضدها

إستغرب رئيس تيار “صرخة وطن” جهاد ذبيان في بيان، “محاولة فئة معروفة الخلفيات والأهداف الى وصف دولة صديقة للبنان قدمت له أشكال الدعم كافة ب”دولة محتلة”، في خطوة من شأنها ان تبرر وتشرع أي إعتداء تتعرض له سفارة جمهورية ايران الاسلامية ورعاياها في لبنان، وهذا الامر يتقاطع مع بعض الأجندات السياسية المكشوفة الأهداف”.

وسأل:” هل يختلف اثنان على وجود كيان الاحتلال الاسرائيلي واعماله العدوانية ضد لبنان وشعبه وارضه منذ عشرات السنوات؟، فلماذا لم يسارع هؤلاء الى اعلان خطة لمواجهة هذا العدو الحقيقي، ام ان اهدافهم لا تدفعهم الى التصويب على هذا العدو الحقيقي؟”.

وختم ذبيان واضعا “الاعلان عن هذا التشكيل العدائي الذي يستهدف دولة صديقة للبنان برسم القضاء اللبناني، ويجب تحميل هذه المجموعة مسؤولية اي عمل عدائي قد يستهدف لا سمح الله سفارة ايران او رعاياها في لبنان، خصوصا وانها كانت وعرضة لهجوم ارهابي قبل سنوات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام