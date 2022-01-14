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January 14 2022 - 06:40

بايدن: سنوفر كمامات عالية الجودة مجانا للأمريكيين

منذ 4 ساعة 14 January، 2022
بايدن
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته ستوفر قريبا كمامات “عالية الجودة” ستكون ‏متاحة مجانا للجمهور الأمريكي للوقاية من كورونا.‏

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي: “الأسبوع المقبل سنعلن عن كيفية توفير كمامات عالية الجودة للشعب الأمريكي مجانا”.

وأعلن بايدن عن حصول الإدارة الأمريكية على 500 مليون اختبار إضافي لكورونا.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن دخول المستشفيات في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا قد بلغ مستوى قياسيا جديدا، على الرغم من أن متحور “أوميكرون” لا يزال أقل فتكا بشكل ملحوظ، مقارنة بمتحور “دلتا”.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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