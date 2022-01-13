بيسكوف: المفاوضات مع واشنطن والناتو حول الضمانات لم تكن ناجحة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2022 - 13:20

بيسكوف: المفاوضات مع واشنطن والناتو حول الضمانات لم تكن ناجحة

منذ 22 mins 13 January، 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف
أخبار دولية - روسيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن سلسلة المفاوضات التي جرت مؤخراً مع الولايات المتحدة والناتو، حول الضمانات الأمنية لروسيا، “لم تكن ناجحة”. وأشار بيسكوف، إلى أنه “تم خلال المشاورات في جنيف وبروكسل بين روسيا من جهة والولايات المتحدة والناتو من جهة أخرى، حول القضايا الأساسية، تسجيل وجود خلافات، وهذا أمر سيء”. وأضاف ممثل الكرملين “لم تفتقر روسيا أبدا إلى الإرادة السياسية فيما يتعلق بمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة، لكن لا يمكن لحلف الناتو أن يملي على روسيا كيف وأين تحرك قواتها العسكرية على أراضيها”.

المصدر: روسيا اليوم

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