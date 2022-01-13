طليس للمنار: اليوم هو بداية غضب السائقين العموميين وقطع الطرقات ليس لإمتصاص غضب الناس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2022 - 10:30

طليس للمنار: اليوم هو بداية غضب السائقين العموميين وقطع الطرقات ليس لإمتصاص غضب الناس

منذ 1 ساعة 13 January، 2022
بسام طليس
تقارير مصورة - لبنان

أكد رئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طليس أن “قطع الطرقات ليس لإمتصاص غضب الناس بل لتحقيق مطالبنا بعد أن قارب سعر صفيحة البنزين الـ 400 ألف”.

وفي تصريح لقناة المنار، أشار طليس إلى أن “اليوم هو بداية غضب السائقين العموميين في لبنان”، لافتاً إلى أن “قطاع النقل البري اتفق مع الحكومة في شهر تشرين الأول الماضي على دعم القطاع وقمع المخالفات، وكان من المفترض أن يتم بدء تطبيق الاتفاق بداية شهر كانون الأول، لكن الحكومة لم تف بالتزاماتها”.

وقال طليس “سنكمل تحركنا حتى الساعة الخامسة مساء في مختلف المناطق وبعد الخامسة سوف نعلن عن الخطوات اللاحقة”، داعيا المشاركين في التحرك الى اقسى درجات التعاون مع القوى الامنية.

المصدر: موقع المنار

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