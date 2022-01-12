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January 12 2022 - 22:12

الولايات المتحدة تأمل قيام روسيا باختيار السلام والأمن عقب المباحثات مع الغرب

منذ 8 mins 12 January، 2022
اوكرانيا
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة تتوقع أن يتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خيارًا لصالح السلام والأمن بعد المحادثات التي جربت هذا الأسبوع مع الغرب.

وقال برايس للصحفيين في مؤتمر صحفي في واشنطن “نتوقع من الوفود الروسية المشاركة في حوار الاستقرار الاستراتيجي ومجلس حلف شمال الأطلسي وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا غدا تقديم تقرير إلى الرئيس بوتينـ وتأمل أنه سيختار السلام والأمن.” وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها يفضلون الدبلوماسية والحوار.

وأكد برايس أن روسيا ربما تنشر معلومات مضللة حول نتيجة المفاوضات مع الدول الغربية من أجل “تبرير سلوكها وربما خلق ذريعة لمواصلة التدخل في أوكرانيا”.

المصدر: سبوتنيك

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