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January 12 2022 - 09:38

روسيا وحلف الناتو يعقدان جلسة مفاوضات اليوم في بروكسل

منذ 2 ساعة 12 January، 2022
روسيا وحلف الناتو
أخبار دولية - روسيا

تعقد روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الأربعاء جلسة مفاوضات في بروكسل لبحث المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية في ظل التوتر المتزايد بين الطرفين.

ومن المقرر أن يبحث أن يبحث الوفد الروسي مع ممثلين عن حلف شمال الأطلسي، مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول ضرورة تقديم الشركاء الغربيين ضمانات قانونية ملزمة لتخليهم عن فكرة توسع الناتو شرقًا وضم أوكرانيا إلى الحلف وإنشاء قواعد عسكرية في الجمهوريات السوفيتية السابقة.

تجدر الإشارة إلى أن الناتو قرر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سحب اعتماد 8 دبلوماسيين من البعثة الروسية لدى الحلف وتقليص إجمالي الاعتمادات إلى 10 بعدما كانت 20، ما دفع روسيا إلى الرد بتعليق عمل بعثتها لدى الناتو اعتبارا من 1 تشرين الثاني/نوفمبر وإنهاء عمل بعثة الاتصال والمكتب الإعلامي التابعين للناتو في موسكو.

المصدر: وكالة انترفاكس الروسية

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