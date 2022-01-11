قوات الاحتلال تغلق قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، عقب عملية الدهس قرب مستوطنة حلميش – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2022 - 19:18

قوات الاحتلال تغلق قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، عقب عملية الدهس قرب مستوطنة حلميش

منذ 16 mins 11 January، 2022
أخبار موقع المنار

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