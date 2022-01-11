وفد إماراتي اقتحم باحات المسجد الاقصى بحماية العدو الاسرائيلي

اقتحم وفد إماراتي الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات العدو الاسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “عددا من ضباط وعناصر شرطة الاحتلال اقتحموا المسجد القبلي؛ من أجل تأمين اقتحام الوفد الإماراتي له، ومن ثُمَّ قاموا باقتحام قبة الصخرة”.

في سياق آخر، قالت المصادر إن “179 مستوطنا صهيونيا اقتحموا المسجد الأقصى خلال جولة الاقتحامات، التي استمرت عدة ساعات، وسط حمايتهم من قبل عناصر من شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة المدججة بالسلاح”.

وضيّقت شرطة الاحتلال المتمركزة عند أبواب المسجد الأقصى على المصلين أثناء دخولهم، واحتجزت هوياتهم وفتّشت حقائبهم.

وتتم هذه الاقتحامات بشكلٍ يومي ما عدا الجمعة والسبت، من باب المغاربة الخاضع لسيطرة شرطة الاحتلال بشكل كامل، وحتى باب السلسلة، وتتخلل الاقتحامات صلوات وطقوساً تلمودية عند المنطقة الشرقية قرب مصلى باب الرحمة.

المصدر: فلسطين اليوم