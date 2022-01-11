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January 11 2022 - 02:22

أنقرة تؤكد لواشنطن استعدادها للمساعدة في التسوية بأوكرانيا

منذ 41 mins 11 January، 2022
إبراهيم قالين
تركيا - عربي وإقليمي

أكد مستشار الرئيس التركي والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان استعداد أنقرة للمساعدة في تسوية الوضع حول أوكرانيا.

ونقلت قناة “إن تي في” التركية أن الجانب التركي أكد خلال الاتصال على أن “الأزمة الأوكرانية يجب تسويتها عن طريق الحوار والتعاون، وأن تركيا مستعدة للمساعدة في ذلك”.

وجرى التأكيد على “الأهمية التي توليها تركيا لحماية وحدة أراضي أوكرانيا”.

يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا تتهم روسيا بالتخطيط لشن هجوم عسكري على أوكرانيا، لكن روسيا رفضت الاتهامات بهذا الصدد ونفت وجود أي خطط من هذا القبيل لديها.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

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