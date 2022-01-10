القيادي في أنصار الله علي القحوم: نمتلك خيارات كثيرة والعام الجديد هو عام النصر والحسم

أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم أن “اليمن يمتلك اليوم القدرات الكبيرة على كافة المستويات، ولديه تطور في القدرات العسكرية للحفاظ على اليمن ومقدراته”.

وأكد القحوم في مقابلة مع وكالة يونيوز للأخبار أن”لدى اليمنيين خيارات موجعة، وستطال أهدافا استراتيجية في العمق السعودي”، مؤكدا أن العدوان سيندحر ويفشل وأن هذا الحلف سيتلاشى ويبقى اليمن ورجاله”.

وأكمل بالقول: “سندافع عن موقفنا ولن نسمح لاحد تدنيس بلادنا والعبث بها طالما هناك رجال وقيادة والتفاف شعبي”، موضحا أن “العدوان سينتهي طالما هناك قيادة حكيمة تحدد الخيار والموقف ومراحل المعركة”. وأكد القحوم أن” العام الجديد هو عام النصر والحسم، وأن المشكلة ليست يمنية يمنية، وانما هي بين اليمن والسعودية”.

وعن العلاقة مع حزب الاصلاح قال: “لا خصومة بين أنصار الله وحزب الاصلاح، وإنما خلاف سياسي، وبالامكان ترحيل هذه المشاكل”. وأشار القحوم إلى أنهم “قدموا تطمينات لكل أبناء المحافظات الجنوبية بأن هناك مؤامرة عليهم، وقد طالبوا كل القوى السياسية بالوحدة، وأن تتم التفاهمات تحت سقف الوطن، غير أن من أفشلها هو عدم الرضا السعودي” . أضاف: “نحن وطنيون نريد الخير ونقدم الموقف الوطني ولكن عدم الرضا السعودي انعكس على الموقف الداخلي”.

وأكد القحوم “عدم وجود أي أفق للحل السياسي في اليمن، في ظل استمرار الحرب التي يشنها التحالف السعودي على الشعب اليمن لمدة سبع سنوات” . وقال إن “السلام لن يتم بالطريقة الأمريكية، اليمنيون لا يمانعون في السلام وأيديهم مفتوحة وممدودة للجميع”. وتابع: “السلام لن يكون الا بوقف العدوان ورفع الحصار، واخراج قوات الاحتلال، ومعالجة ملف الأسرى، وعدم التدخل في الشأن اليمني”.

وأضاف القحوم أن” الأطماع الأجنبية لا تزال قائمة والقوات البريطانية تتواجد حاليا في اليمن”، مؤكدا أن “اليمنيين هم أصحاب القضية والهوية، وأنهم لن ينتظروا الحلول من الأمريكيين والسعوديين ولا غيرهم، وسيدافعون عن كرامتهم وسيادتهم واستقلالهم” . وتابع: “نحن أصحاب الارض ولن ننتظر الحلول لا من الامريكيين ولا السعوديين ولا غيرهم”.

وأكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله أن “ما تريده السعودية من اليمن واضح، وهي ذهبت الى مشاريعها الخاصة”. وشدد على ضرورة توّحد اليمنيين قائلا: ” أبوابنا مفتوحة وأيدينا ممدودة لمصالحة وطنية حقيقية”. وأكمل قائلا: “يجب تأجيل وترحيل الخلافات والنظر الى العدو الحقيقي لليمن الذي أجرم بحق اليمن ككل”.

المصدر: يونيوز