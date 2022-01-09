نادي الأسير: الاحتلال يغلق سجن ريمون بالكامل، بحجة الاشتباه بوجود إصابات بفيروس كورونا بين صفوف السجانين (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 9 2022 - 12:24

نادي الأسير: الاحتلال يغلق سجن ريمون بالكامل، بحجة الاشتباه بوجود إصابات بفيروس كورونا بين صفوف السجانين (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 1 ساعة 9 January، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح