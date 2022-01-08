مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: الأسرى “الإداريون” يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الثامن للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2022 - 11:56

مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: الأسرى “الإداريون” يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الثامن للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري

منذ 1 ساعة 8 January، 2022
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