لجان التكافل الاجتماعي في حزب الله عرضت لنشاطها السنوي في صيدا

اعلنت منطقة صيدا في حزب الله في بيان عرضت فيه التقديمات الاجتماعية خلال سنة 2021 ، وقدم الفرع الاجتماعي في المنطقة تقريره السنوي حول” نشاط لجان التكافل الاجتماعي في أحياء مدينة صيدا وبلدات منطقتها، والتي تعمل على تأمين المستلزمات المعيشية والحياتية اليومية وتوزيعها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين ،وفي حين شملت التقديمات أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات ومخيمي عين الحلوة والمية ومية والفوار وصيدا القديمة وعددًا من أحياء المدينة، توزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية، حارة صيدا ، كفرحتى ، عنقون ، قناريت ، اركي ، عزة ، رومين ، حومين التحتا، زيتا، زغدرايا، وبنعفول ، عرب طبايا ، القنيطرة، فيما تركز عمل المطبخ شبه اليومي في الغازية وتعمير عين الحلوة”.

وجاءت التقديمات منذ بداية السنة وحتى نهايةالشهر الأخير منها على الشكل الآتي:

“اجراء 41 مصالحة تأمين 4868 من الادوية 2319 حالات استشفاء، حسم791 حالة استشفاء، تامين 191 اثاث منزل، وتوفير حسم اثاث منزل عدد أربعة الى جانب 44 من الأدوات الكهربائية”…

وأشارت إلى ” أن الحصاد الشهري للجان التكافل الاجتماعي خلال شهر كانون الأول2021 فقد بلغ 3596 نشاطا ، وعدد المستفيدين بلغ 7182 فردا او عائلة بتكلفة إجمالية بلغت مليارا وسبعماية وتسعة وسبعين مليون وثمانماية وأربع وأربعون ألف ليرة لبنانية (1,779,844,000ل.ل)”.

وشكر مسؤول الفرع الإجتماعي في منطقة صيدا الحاج محمد القشوري “لأصحاب الأيادي البيضاء دعمهم الكبير لعمل لجان التكافل الاجتماعي في صيدا وبلدات الجوار، ودعا إلى الاستمرار في المساهمة بدعم تلك اللجان خلال الأشهر القادمة والسنة الجديدة للوقوف إلى جانب أهلنا في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام