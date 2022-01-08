الداخلية الكازاخستانية: اعتقال نحو 4 آلاف شخص خلال العمليات الأمنية المستمرة في عموم البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2022 - 00:08

الداخلية الكازاخستانية: اعتقال نحو 4 آلاف شخص خلال العمليات الأمنية المستمرة في عموم البلاد

منذ 57 mins 7 January، 2022
أخبار موقع المنار

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