الرئيس عون أعاد القانون المعروف بـ”قانون الدولار الطالبي” الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بهدف تحصينه وتحقيق المساواة بين الطلاب اللبنانيين (رئاسة الجمهورية اللبنانية) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 7 2022 - 18:20
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
07 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعيد "قانون الدولار الطالبي" الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه "بهدف تحصينه"
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من بعبدا: في إطار دعوة رئيس الجمهورية للحوار طلب مني الاجتماع وأدليت برأيي وهناك استكمال للحديث
الرئيس بري تعقيبا على نص العقد الاستثنائي: المجلس سيد نفسه ولا يقيده أي وصف للمشاريع او الاقتراحات التي يقرر مكتبه طرحها
رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يتصل برئيس الجمهورية ويبلغه اعتذاره عن المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس
الشيخ علي الخطيب في خطبة الجمعة: نشدد على ضرورة الحوار والتشاور وتهيئة الاجواء الملائمة لانتخابات حرة ونزيهة
الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة: الإدارة الأميركية تمعن في محاصرة لبنان وستمارس ضغوطها على اللبنانيين حتى الانتخابات
الشيخ دعموش: سياسة التملّق للنظام السعودي مسيئة للبنان وشعبه وهي تسيء بالدرجة الأولى لأصحابها وتعرّض البلد للابتزاز
الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة: البلد مغلق سياسياً بخلفية مشروع أميركي إقليمي يعمل على خنقه وسحق قدراته الداخلية
قطاع النقل البري يعلن الإضراب الخميس المقبل على كافة الأراضي اللبنانية في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات
محافظ الحديدة: تهديد العدوان باستهداف ميناء الحديدة ليس جديدا والمجتمع الدولي يصمت أمام قرصنة العدوان لسفن النفط والغذاء
العراق: خلية الإعلام الأمني تعلن إلقاء القبض على مسؤول الدعم المالي واللوجستي لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك
محادثات بين الرئيسين الروسي والكازاخي بحثت الأوضاع في كازاخستان والعمليات ضمن منطقة معاهدة الأمن الجماعي لمكافحة الإرهاب
رئيسة المفوضية الأوروبية: نتابع الأوضاع في كازاخستان باهتمام وندعو لإنهاء العنف والاتحاد مستعد لتقديم الدعم
رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب إشراك اوروبا في أي مفاوضات لتخفيف التوتر بين روسيا وأوكرانيا
وزيرة خارجية بريطانيا: لا مبرر للموقف الروسي العدواني ضد أوكرانيا
المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية: تسجيل 42 ألف حالة وفاة في العالم بسبب كورونا الأسبوع الماضي
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
البنك الدولي يوافق على منح إيران قرضا بقيمة 90 مليون دولار للتعامل مع جائحة كورونا
رئيس كازاخستان: قوات إرساء النظام تبذل جهوداً حثيثة والنظام الدستوري أعيد إلى حد كبير في كافة المناطق التي تشهد اضطرابات
وزارة الداخلية الكازاخستانية: مقتل 26 مسلحا وإصابة 18 بجروح بعد أيام من الاضطرابات التي تشهدها البلاد
الداخلية الكازاخستانية: تحرير جميع مناطق كازاخستان وتشديد إجراءات الحماية فيها مع إقامة 70 نقطة تفتيش في أنحاء البلاد
الدفاع الروسية: أكثر من 70 طائرة تنقل بنحوٍ متواصل وحداتنا ضمن قوات معاهدة الأمن الجماعي الى كازاخستان
محادثات بين الرئيسين الروسي والكازاخي بحثت الأوضاع في كازاخستان والعمليات ضمن منطقة معاهدة الأمن الجماعي لمكافحة الإرهاب
الخارجية الصينية: نحذر القوى الخارجية من التحريض على العنف وإثارة الاضطرابات الاجتماعية في كازاخستان
رئيسة المفوضية الأوروبية: نتابع الأوضاع في كازاخستان باهتمام وندعو لإنهاء العنف والاتحاد مستعد لتقديم الدعم
رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب إشراك اوروبا في أي مفاوضات لتخفيف التوتر بين روسيا وأوكرانيا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
اسوشيتد برس: المستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية تعيش حالة من الفوضى بسبب تفشي متحور أوميكرون
الرئيس الأميركي جو بايدن: ترمب روج لأكاذيب بشأن انتخابات 2020 ولم يفعل أي شيء عند هجوم مناصريه على الكابيتول
بايدن: ترمب كان أول رئيس يرفض قبول نتائج الانتخابات ولن أسمح لأي شخص أن يضع خنجرا في عنق الديمقراطية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزير الصحة الفرنسي: تسجيل أكثر من 335 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء
استشهاد شاب فلسطيني بنيران العدو في محيط مخيم بلاطة بالضفة الغربية المحتلة
مصادر فلسطينية: استشهاد شاب فلسطيني بعد دهسه من قبل مستوطن صهيوني غرب رام الله
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الرئيس عون أعاد القانون المعروف بـ”قانون الدولار الطالبي” الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بهدف تحصينه وتحقيق المساواة بين الطلاب اللبنانيين (رئاسة الجمهورية اللبنانية)
منذ 1 ساعة
7 January، 2022
التعليقات
ذات صلة
عشرات الآلاف أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
العدو الاسرائيلي اعتدى على مسيرة كفر قدوم بالضفة المحتلة المناهضة للاستيطان الصهيوني
العدو الاسرائيلي استهدف الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
إغلاق
تصفح