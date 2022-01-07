الرئيس عون أعاد القانون المعروف بـ”قانون الدولار الطالبي” الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بهدف تحصينه وتحقيق المساواة بين الطلاب اللبنانيين (رئاسة الجمهورية اللبنانية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2022 - 18:20

الرئيس عون أعاد القانون المعروف بـ”قانون الدولار الطالبي” الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بهدف تحصينه وتحقيق المساواة بين الطلاب اللبنانيين (رئاسة الجمهورية اللبنانية)

منذ 1 ساعة 7 January، 2022
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