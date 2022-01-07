4 إصابات بالرصاص المطاطي منهم 2 بالرأس و15 حالة اختناق بالغاز خلال مواجهات بجبل صبيح في بلدة بيتا بنابلس (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2022 - 14:52

4 إصابات بالرصاص المطاطي منهم 2 بالرأس و15 حالة اختناق بالغاز خلال مواجهات بجبل صبيح في بلدة بيتا بنابلس (فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 7 January، 2022
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