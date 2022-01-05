وزارة الصحة: 566 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 30 و31 ك1 و1 ك2

افادت وزارة الصحة العامة انه، “باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 30 و31 كانون الأول و1 كانون الثاني، أظهرت النتائج وجود خمسمئة وست وستين (566) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.

وجاءت نتائج 30/12/2021 كالتالي: (210 حالة إيجابية)

رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (تسع حالات إيجابية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (إحدى وعشرون حالة إيجابية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (سبع حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (أربع حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (أربع حالات إيجابية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 272 (جميعها سلبية)

رحلة إزمير : شركة XC رقم 171 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا : شركة MEA رقم 7264 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (تسع حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (خمس حالات إيجابية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 321 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (خمس حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (خمس حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (سبع حالات إيجابية)

رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (خمس حالات إيجابية)

رحلة زيورتش : شركة GM رقم 850 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 503 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (ست حالات إيجابية)

رحلة زيورتش : شركة LX رقم 222 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 264 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة MEA رقم 2365 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 309 (حالتان إيجابيتان)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 230 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (أربع حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (تسع حالات إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (أربع حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (خمس حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (خمس حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (خمس حالات إيجابية)

رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 270 (ست حالات إيجابية)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 1419 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي : شركة XY رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (أربع حالات إيجابية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 31/12/2021 كالتالي: (130 حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (خمس حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (عشر حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (عشر حالات إيجابية)

رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (حالتان إيجابيتان)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (حالتان إيجابيتان)

رحلة حلب : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالتان إيجابيتان)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة هامبورغ : شركة EW رقم 7980 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (خمس حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة ليون : شركة TO رقم 4960 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة برلين : شركة EW رقم 8980 (حالتان إيجابيتان)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (سبع حالات إيجابية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 264 (ثلاث عشرة حالة إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (تسع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)

رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالتان إيجابيتان)

رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة DE رقم 868 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة هامبورغ : شركة DE رقم 876 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (عشر حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (سبع حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (أربع حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (خمس حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 01/01/2022 كالتالي: (226 حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (تسع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالتان إيجابيتان)

رحلة النجف : شركة UBD رقم 305 (سبع حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (تسع حالات إيجابية)

رحلة طهران : الشركة الإيرانية رقم 661 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (ست حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (سبع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (تسع حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (حالتان إيجابيتان)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة UBD رقم 307 (ثلاث وثلاثون حالة إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (ست حالات إيجابية)

رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (سبع حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (خمس حالات إيجابية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 305 (سبع عشرة حالة إيجابية)

رحلة إزمير : شركة PEGASUS رقم 6618 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (ست عشرة حالة إيجابية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالتان إيجابيتان)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالتان إيجابيتان)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (إثنتا عشرة حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (أربع عشرة حالة إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (خمس حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 1429 (أربع حالات إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة برشلونة : شركة VY رقم 7620 (خمس حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (خمس حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 832 (خمس حالات إيجابية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 2553 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 309 (جميعها سلبية)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام