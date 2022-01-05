وزير التربية اللبناني : كان الاسهل علينا هو الاقفال، لكننا قررنا ان نتعاون مع الاهالي اولًا لتلقيح انفسهم واولادهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2022 - 13:34

وزير التربية اللبناني : كان الاسهل علينا هو الاقفال، لكننا قررنا ان نتعاون مع الاهالي اولًا لتلقيح انفسهم واولادهم

منذ 1 ساعة 5 January، 2022
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