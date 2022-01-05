الرئيس العراقي برهم صالح: سليماني جاءنا في لحظة عصيبة في تصدي الشعب العراقي لهجمة ارهابية خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2022 - 10:50
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الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش ينتزع حريته من سجون الإحتلال بعد 141 يوماً من إضرابه عن الطعام
الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة: نبارك الانتصار الأسطوري للأسير هشام أبو هواش في معركته البطولية
أبو حمزة: عهدنا لكل الأسرى أننا لن نخذلكم وسنكون عند حسن ظنكم بنا كمقاومة في كل وقت وحين
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش: نتعلم من الأسير أبو هواش درس الإرادة والتصميم
حركة حماس: يثبت الأسير البطل أبو هواش مرة أخرى قدرة الفلسطيني على الصمود والتحدي وانتزاع الانتصارات من المحتل الصهيوني
لجان المقاومة في فلسطين: البطل أبو هواش يثبت أن الحرية والحقوق تنتزع ولا توهب وأن المقاومة هي السبيل الوحيد لهزيمة العدو
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إنتصار أبو هواش على السجان يؤكد على أنه يمكننا هزيمة الاحتلال بالإرادة والصمود
إعلام العدو: ضغط الجهاد الإسلامي فعل فعله في الاتفاق على عدم تمديد الاعتقال الإداري لأبو هواش
العميد إسماعيل قاآني: سنثأر ثأراً كبيراً من الجناة الضالعين بجريمة اغتيال قادة النصر ولدينا طريقتنا في الانتقام منهم
قائد فيلق القدس: أمريكا بارتكابها هذا العمل الجبان باغتيال قادة النصر ارتكبت أحقر جريمة وطردها من المنطقة هو أحد الأهداف
السفارة الإيرانية في بيروت تحيي الذكرى الثانية لاستشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
نائب الأمين العام لحزب الله: بنادق المقاومين وسواعد المجاهدين واجتماع الأمة هي التي تحرر وبغير ذلك لا إمكانية للتحرير
الشيخ نعيم قاسم: الدفاع مشروع ومن حقنا أن ندافع وأن لا نرضخ للإحتلال ومن لديه بديل فليبرزه لنا
الأمين العام للجهاد الإسلامي: الشهيد سليماني جعل من المقاتلين الفقراء تهديدا استراتيجيا للعدوين الأمريكي والإسرائيلي
زياد النخالة: الشهيد سليماني كان من أشرف شخصياً على إيصال الصواريخ التي ضربت عاصمة الكيان الصهيوني للمرة الأولى
وزارة الصحة العامة: 5087 إصابة و19 حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الساعات الماضية
النائب حسن فضل الله: كنا ننتظر من الرئيس ميقاتي أن ينتفض لكرامة وطنه بوجه الإساءات المتكررة من السعودية ضد اللبنانيين
النائب إبراهيم الموسوي: بئس الزمن الذي يطالب البعض المقاومة أن تكون جزءا من التنوع اللبناني وهي ضحت بدمائها ليبقى الوطن
هيئة إدارة السير تعلن وقف العمل في كافة أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات غدا الاربعاء
طيران العدوان السعودي يشن غارات على حديقة الواحد والعشرين من سبتمبر وعلى منطقة ضبوة في العاصمة صنعاء
سقوط عدد من الصواريخ على قاعدة فكتوريا العسكرية التابعة للقوات الاميركية في مطار بغداد
منظمة الصحة العالمية: الارتفاع الحاد في الإصابات بالمتحور أوميكرون يمكن أن يزيد من خطر ظهور متحور جديد أكثر خطورة
بريطانيا تسجل 200 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة
الصحة الفرنسية: تسجيل نحو 300 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
وزراء خارجية دول حلف الناتو يعقدون الجمعة المقبل اجتماعا طارئا عن بعد لمناقشة التعزيزات العسكرية الروسية حول أوكرانيا
تحالف "أوبك بلاس" يرفع إنتاج النفط لشهر شباط المقبل بزيادة المستوى الإجمالي للانتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
منظمة الصحة العالمية: المزيد من الدراسات تثبت أن أوميكرون يصيب الأجزاء العلوية من الجسم وهو ما يمكن أن يكون أمرا جيّداً
شركة الأمانة للمحروقات تضع الأرقام التالية لاستقبال طلبات البلديات لتوزيع مادة المازوت يومياً باستثناء الأحد من الساعة 9:00 وحتى 16:00
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الرئيس العراقي برهم صالح: سليماني جاءنا في لحظة عصيبة في تصدي الشعب العراقي لهجمة ارهابية خطيرة
منذ 42 mins
5 January، 2022
برهم صالح
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