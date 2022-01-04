اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2022 - 16:58
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حزب الله يحيي ذكرى شهادة القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في احتفال تحدث فيه الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله
السيد حسن نصرالله: حريصون بشدة على حلفائنا وعلى أصدقائنا في لبنان ومتمسكون بالتفاهم مع التيار الوطني وحاضرون لتطويره
السيد نصرالله: أميركا صنعت داعش في العراق وسوريا والمنطقة لاختراع الحجة لإعادة جيوشها وقواتها وطيرانها إلى العراق
السيد نصرالله: الشهيد سليماني قاوم الإحتلال الأميركي وساهم في تأسيس فصائل المقاومة العراقية وأمدها بالمال والسلاح
السيد نصرالله: هل هناك عاقل يساوي بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الايرانية التي ساندت ودعمت وحمت العراق
السيد نصرالله: في كل مكان كان هذا القاتل الأميركي كان الشهيد سليماني حاضراً بما يمثل ويصنع الإنتصارات ويغير المعادلات
السيد نصرالله: السعودية في مقدمة الدول التي وقفت خلف الجماعات التي قاتلت في سوريا وجرود عرسال والبقاع وهي بدأت الإعتداء
السيد نصرالله: الإرهابي هو الذي صدر الفكر الوهابي الداعشي للعالم وهو السعودية وهو من أرسل آلاف الإنتحاريين للعراق وسوريا
السيد نصرالله: الإرهابي هو من يشن حرباً لسبع سنوات على الشعب المظلوم في اليمن ويدمر البشر والحجر
السيد نصرالله: الإرهابي هو الذي يقف إلى جانب اميركا في كل حروبها ويفتح لها أرضه لتمارس جرائمها ضد الإنسانية
السيد نصرالله: الإرهابي أيها اللبنانيون هو الذي يحتجز عشرات أو مئات الآلاف من اللبنانيين ويتخذهم رهائن ويهدد بهم لبنان
النائب حسن فضل الله: كنا ننتظر من الرئيس ميقاتي أن ينتفض لكرامة وطنه بوجه الإساءات المتكررة من السعودية ضد اللبنانيين
النائب فضل الله: بدل أن يسارع ميقاتي الى الدفاع عن من يمثل دستورياً أطلق عبارات التشكيك بولاءات جزء كبير من هذا الشعب
النائب فضل الله: كنا نربأ بدولته ارتكاب هذا الخطأ الفادح استجداءً لرضى من يصر على الإساءة الى اللبنانيين جميعاً
رئيس الجمهورية ميشال عون: حريصون على علاقات لبنان العربية والدولية ولاسيما مع دول الخليج وفي مقدمة السعودية
الرئيس عون: هذا الحرص يجب أن يكون متبادلاً لأنه من مصلحة لبنان ودول الخليج على حد سواء
وزير الصحة فراس الأبيض بعد لقائه رئيس الحكومة: نبذل كل الجهود حتى لا نصل الى الإقفال العام بسبب تفشي كورونا
الأبيض: يهمنا جدا استمرار العام الدراسي لكن في نفس الوقت علينا التأكد أن أي فتح للمدارس يجب أن يتم بالطريقة الصحيحة
هيئة إدارة السير تعلن وقف العمل في كافة أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات غدا الاربعاء
مقتل ضابطين صهيونيين وإصابة ثالث بجروح إثر تحطم مروحيتهم قبالة سواحل حيفا
رئيس المكتب السياسي لحماس والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي يبحثان هاتفياً الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش
فصائل المقاومة الفلسطينية: نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو هواش وندعو السلطة لوقف التنسيق الأمني معه
فصائل المقاومة الفلسطينية: المساس بحياة أبو هواش سيمثل قلبا للطاولة وعدوانا على شعبنا وسنبقى السيف المدافع عن أسرانا
فصائل المقاومة الفلسطينية: سنبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات موضوع الأسير أبو هواش والتعامل معها
فصائل المقاومة الفلسطينية: ندعو لجعل يوم الجمعة يوم غضب شعبي وخروج المسيرات في الداخل والخارج إسنادا لأبو هواش
خلية الإعلام الأمني العراقي: استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار بطائرتين مسيرتين اسقطتا خارج محيط القاعدة
مصادر عراقية: استهداف قافلتي دعم لوجستي لقوات الاحتلال الأميركي بعبوات ناسفة في محافظتي بغداد والسماوة
رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية: الدعم الذي تتلقاه الحركة من إيران أو من غيرها غير مشروط ويهدف لتحرير فلسطين
رئيس الوزراء السوري: النقص في المشتقات النفطية سببه الاحتلال الأمريكي الذي ينهب إنتاج حقول النفط والغاز بالجزيرة السورية
وكالة سانا: بدء عملية التسوية في مركز بلدة الشميطية بريف دير الزور الغربي
منظمة الصحة العالمية: المزيد من الدراسات تثبت أن أوميكرون يصيب الأجزاء العلوية من الجسم وهو ما يمكن أن يكون أمرا جيّداً
تسجيل أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في يوم واحد
السلطات الصينية تفرض حجرا صحيا على أكثر من مليون شخص في مدينة يوتشو وسط البلاد بعد تسجيل 3 إصابات بكورونا
المدعية العامة لنيويورك تطلب استجواب الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه بقضية احتيال ضريبي
الصين تعلن مواصلة تحديث ترسانتها النووية وتطالب أميركا وروسيا بخفض مخزونهما من الرؤوس النووية
شركة الأمانة للمحروقات تضع الأرقام التالية لاستقبال طلبات البلديات لتوزيع مادة المازوت يومياً باستثناء الأحد من الساعة 9:00 وحتى 16:00
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة
منذ 13 mins
4 January، 2022
حاجز قلنديا
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