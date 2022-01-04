كورونا في مصر.. تسجل 723 إصابة جديدة و20 وفاة

سجلت السلطات الصحية في مصر، 723 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ومتحوراته خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، خروج 612 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 322180 حتى اليوم.

وأوضح أنه تم تسجيل 723 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم أمس، هو 387882 من ضمنهم 322180 حالة تم شفاؤها، و21817 حالة وفاة.

المصدر: وكالات