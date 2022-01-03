روسيا: نرحب ببيان القوى النووية الخمسة بخصوص منع الحرب النووية

قالت وزارة الخارجية الروسية إن “توقيع قادة القوى النووية على بيان منع الحرب النووية سيساعد في خفض مستوى التوتر الدولي وكبح سباق التسلح والمساعدة في بناء الثقة وإرساء أسس المستقبل”.

وأملت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا انه “في ظل الظروف الصعبة الحالية للأمن الدولي، أن تساعد الموافقة على مثل هذا البيان السياسي من قبل قادة القوى النووية على خفض مستوى التوتر الدولي وكبح سباق التسلح، والمساعدة في بناء الثقة وإرساء أسس المستقبل.. وكذلك اتخاذ التدابير للحد من مخاطر(الأسلحة الهجومية والدفاعية)”، ولفتت إلى أن “بيان القوى النووية الخمسة أعد بمبادرة روسية”.

وتابعت زاخاروفا “نرحب بالبيان المشترك للقوى النووية الخمس بشأن منع الحرب النووية وتجنب سباق التسلح، الذي نُشر في 3 يناير/كانون الثاني 2022″، وذكرت “الجانب الروسي روج باستمرار لفكرة تأكيد هذا المبدأ من قبل جميع دول الدول الخمس النووية (روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا”.

إلى ذلك أصدر قادة روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا بيانا بشأن منع الحرب النووية ومنع الحرب بين الدول النووية، ونشر البيان على موقع الكرملين على الإنترنت في وقت سابق الاثنين.

المصدر: روسيا اليوم