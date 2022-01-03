غزة تُحيي الذكرى الثانية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس وتكريم الفائزين في مسابقة شهيد القدس

أحيت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قائد فيلق القدس القائد قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي الحاج أبو مهدي المهندس، وأكدت ضرورة مواصلة الخطى على نهجمها في دعم المقاومة في تحرير فلسطين.

وشارك في حفل إحياء ذكرى (شهيد القدس) سليماني في مدينة غزة، قيادات من فصائل المقاومة الفلسطينية ووجهاء، وشدّدوا على ضرورة السير على نهجه في توحيد المقاومة ومراكمة القوة ضد العدو.

من جانبه، أكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار، في كلمة باسم فصائل المقاومة، أن الشهيد قاسم سليماني كان أحد الداعمين الاساسيين للمقاومة الفلسطينية بالسلاح والمال في الدفاع عن فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: فلسطين اليوم