رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام: هذه العملية الموفقة وغير المسبوقة تأتي في إطار التصدي للعدوان والحصار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2022 - 12:40
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الأمين العام لحزب الله يتحدث الإثنين الساعة 18:00 في ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني والقائد أبو مهدي المهندس
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 4290 إصابة و17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي: كلنا أمل بأن تتوحد كل الارادات لنتعاون في ورشة النهوض بلبنان مما يمر به من صعوبات ومشكلات
الشيخ علي الخطيب: لا يمكن أن تتم محاكمة الوزراء والنواب خارج الأطر الدستورية ولا يمكن عقد جلسات حكومية غير ميثاقية
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: باب الحل لمن يريد الإنقاذ يبدأ بكسر التصلّب والجلوس المنتج بين الأقطاب المؤثرين
معلومات المنار: احباط عملية تهريب أكثر من مليون حبة كبتاغون في مرفأ دبي قادمة من مرفأ بيروت عبر براد يحوي ليمون
معلومات المنار: الكمية التي تمَّ ضبطها تحوي 9 ملايين حبة من مخدر الكبتاغون وكشفها تمَّ بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
مخابرات الجيش تداهم منزل المدعو علي الحجيري "أبو عجينة" في عرسال وتوقف عدداً من المطلوبين وتضبط كمية من الأسلحة
قوى الأمن الداخلي: ستتم ملاحقة مطلقي النار ابتهاجاً على جميع الأراضي اللبنانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم
قوى الأمن الداخلي: تسطير 654 محضر ضبط بحق مخالفين للتدابير الوقائية للحد من تفشي كورونا منذ 17 ك1 لليوم
وزارة السياحة: تسطير 86 محضر ضبط وإقفال 15 مؤسسة بالشمع الأحمر منذ أسبوعين حتى اليوم لمخالفتها الإجراءات الوقائية
وزير الزراعة عباس الحاج حسن يتفق مع نظيره الأردني خالد الحنيفات على تسهيل تصدير الموز اللبناني إلى الأردن
موزعو المحروقات في لبنان: لعقد جلسة مجلس الوزراء سريعا ولجم سعر صرف الدولار لأن الوضع لم يعد يحتمل
الصحة الفلسطينية: استشهاد المواطن (أمير ريان) ابن بلدة قراوة بني حسان بنيران شرطة الاحتلال في محافظة سلفيت
وزارة التربية القطرية تعلّق التعليم الحضوري وتعتمد التعليم عن بعد في الأسبوع الأول من العام الطالع
السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي: زيارة الرئيس السيد إبراهيم رئيسي لروسيا ستتم في الأيام الأولى من العام الجديد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب نهاية العام: لقد دافعنا بحزم وبشكل متواصل عن مصالحنا الوطنية وأمن بلدنا ومواطنينا
هولندا: مقتل طفل وإصابة آخر بجروح خطرة في حادث ألعاب نارية خلال احتفالات رأس السنة في مدينة هاكسبرغن شرق البلاد
شركة الأمانة للمحروقات تضع الأرقام التالية لاستقبال طلبات البلديات لتوزيع مادة المازوت يومياً باستثناء الأحد من الساعة 9:00 وحتى 16:00
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
مصادر يمنية: غارتان للعدوان السعودي الأميركي على مديرية معين أمام مستشفى العلياء وتضرر المنازل المجاورة
الشرطة السودانية: 4 قتلى و279 جريحا من المتظاهرين و49 جريحا من الشرطة خلال تظاهرات الخميس المناهضة للحكم العسكري
الولايات المتحدة الأميركية: حرائق الغابات تلتهم أكثر من 580 منزلاً في دنفر بولاية كولورادو
شركة الأمانة للمحروقات تضع الأرقام التالية لاستقبال طلبات البلديات لتوزيع مادة المازوت يومياً باستثناء الأحد من الساعة 9:00 وحتى 16:00
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
شركة الأمانة للمحروقات تضع الأرقام التالية لاستقبال طلبات البلديات لتوزيع مادة المازوت يومياً باستثناء الأحد من الساعة 9:00 وحتى 16:00
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام: هذه العملية الموفقة وغير المسبوقة تأتي في إطار التصدي للعدوان والحصار
منذ 1 ساعة
3 January، 2022
عاجل
محمد عبد السلام
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