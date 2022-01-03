مهرجان حاشد قرب مطار بغداد في ذكرى شهادة قادة النصر

أحيا آلاف العراقيين ذكرى شهادة القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في مهرجان حاشد، في موقع عملية الإغتيال قرب مطار بغداد الدولي.

وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أن جريمة اغتيال قادة النصر فرضت واقعا جديدا في العراق والمنطقة، بأنه لا يمكن تسويف مطلب اخراج القوات الأجنبية.

ولفت الفياض إلى أن هذه الامة لا تقهر بالسيف والدم لأنها تقتدي بالحسين عليه السلام وتحمل كل معاني التضحية والمبادئ.

كما شددت الكلمات التي ألقيت على الأدوار التي قام بها الشهيدين القائدين في قتال المحتلين الأميركيين، وعملائهم من التكفيريين.

المصدر: قناة المنار