العميد قاآني: الشهيد سليماني كان يجيد الربط بين الساحتين العسكرية والدبلوماسية

أكد قائد “قوة القدس” التابعة للحرس الثوري الايراني العميد اسماعيل قاآني أن “القائد الشهيد اسماعيل قاآني كان يجيد الربط بصورة ممتازة بين الساحتين العسكرية والدبلوماسية وكان من الرواد والمدافعين عن هذا المنطق”.

وأشار العميد قاآني، في كلمته الأحد خلال مراسم احياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائد سليماني، الى ان الشهيد “كانت له خصال بارزة في العديد من المجالات”، قائلاً إن “الشهيد سليماني كان يجيد الربط بين الساحتين العسكرية والدبلوماسية بصورة ممتازة وكان ضمن الرواد والمدافعين عن هذا المنطق وكل ذلك يعود الى أنه كان ملتزماً نهج الولاية”.

ورأى العميد قاآني طهران بأنها “قمة المقاومة والثورة الاسلامية والتلاحم بين مختلف القطاعات في الاسلام ومركز التقريب بين المذاهب”، وأن امثال الشهيد “هم رواد في ايجاد الوحدة والتضامن”، مضيفاً أن الشهيد سليماني “لم يكن يحضر في ساحة النضال برؤية سياسية تقليدية فحسب، بل كان يحمل ايضاً رؤى بنيوية عقيدية تتبلور مع خصاله البارزة الأخرى ويأتي إلى الساحة بصدق واخلاص، ما جعله يستحوذ على القلوب”.

المصدر: قارس