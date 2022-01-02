العميد قاآني: الشهيد سليماني كان يجيد الربط بين الساحتين العسكرية والدبلوماسية (فارس) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2022 - 12:36

العميد قاآني: الشهيد سليماني كان يجيد الربط بين الساحتين العسكرية والدبلوماسية (فارس)

منذ 1 ساعة 2 January، 2022
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