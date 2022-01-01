الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تعاملت مع 88 إصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في قرية برقة شمال غرب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2022 - 23:52

الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تعاملت مع 88 إصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في قرية برقة شمال غرب نابلس

منذ 2 ساعة 1 January، 2022
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