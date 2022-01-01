إصابة ٦ شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في كفر قدوم (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2022 - 19:18

إصابة ٦ شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في كفر قدوم (قناة الاقصى)

منذ 9 mins 1 January، 2022
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