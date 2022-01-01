“الجهاد”: لن نترك الأسير أبو هواش وحده في معركة الإرادة ضد السجان الإسرائيلي

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فسلطين طارق سلمي أن حركته “قطعت عهدا من خلال الأمين العام زياد النخالة مفادها أنها لن تترك الأسير هشام أبو هواش وحده في معركة الإرادة ضد السجان الإسرائيلي”.

وقال سلمي إن “إعلان سرايا القدس النفير العام هي رسالة واضحة للمحتل الصهيوني عنوانها البارود والنار”، ودعا “الجميع إلى حشد كل طاقات وإمكانيات الشعب الفلسطيني للوقوف في خندق المقاومة وإفشال ما يحاك ضد الشعب والأسرى الفلسطينيين”.

يذكر ان وسائل اعلام فلسطينية تحدثت أن “سرايا القدس أعلنت النفير العم ورفعت حالة الجهوزية ونفذت إخلاء للمواقع العسكرية، كما أنها أوقفت كافة الانشطة التدريبية في مواقعها العسكرية، وورش التصنيع كافة”، وذلك تحسبا لما قد يصيب الاسير ابو هواش في سجون العدو الاسرائيلي.

المصدر: فلسطين اليوم