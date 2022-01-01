أوكرانيا تغلق موانئها أمام السفن الروسية

بات ساري المفعول في أوكرانيا اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير عام 2022، القانون الذي يمنع السفن الروسية من الوصول إلى المياه الداخلية لهذه الدولة.

في 3 كانون الاول/ ديسمبر 2020، اعتمد البرلمان الأوكراني الوثيقة الخاصة بذلك.

ويحظر القانون الجديد، على السفن التي ترفع علم “الدولة المعتدية” (تسمية روسيا وفقا للعبارات الرسمية في أوكرانيا) من نقل الركاب والبضائع على الطرق الدولية بين الموانئ النهرية في أوكرانيا. وتم فرض حظر مماثل، فيما يتعلق برحلات الشحن الساحلية في المياه الداخلية للبلاد.

بالإضافة إلى ذلك، تنص الوثيقة على حظر تسجيل السفن المملوكة للمواطنين الروس في السجل الحكومي للسفن في أوكرانيا.

وتشمل الممرات المائية للأنهار الداخلية في أوكرانيا، عدة أنهار ومن بينها نهر دنيستر والدانوب ودنيبر وعدد من الأنهار الأخرى.

المصدر: وكالة نوفوستي