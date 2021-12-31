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December 31 2021 - 16:12

تسطير محاضر بحق أفراد ومؤسسات بسبب مخالفة اجراءات مواجهة كورونا

منذ 48 mins 31 December، 2021
علم لبنان
لبنان

أعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات في لبنان بسام مولوي في بيان له الجمعة انه بسبب مخالفة اجراءات مواجهة كورونا، تم بتاريخ 29-12-2021 تسطير 40 محضرا بحق أفراد ومؤسسات، 14 محضرا في بيروت و26 في باقي المناطق، كما تم إقفال 14 مؤسسة إداريا لمدة 24 ساعة عملا بقرار الوزير.

وقال البيان إنه “في إطار المتابعة لتنفيذ قطعات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية والبلديات والذي يقضي بالتشدد في تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الأعياد، وبإقفال المؤسسات المخالفة وإخلاء روادها، تم بتاريخ 29-12-2021 تسطير 40 محضرا بحق أفراد ومؤسسات، 14 محضرا في بيروت و26 في باقي المناطق. هذا وتم إقفال 14 مؤسسة إداريا لمدة 24 ساعة عملا بقرار الوزير”.

واضاف البيان “أما واعتبارا من الساعة 19,00 من تاريخ 30-12-2021 ولغاية الساعة 6,00 من تاريخ 31-12-2021، فقد تم تسطير 212 محضرا بحق أفراد ومؤسسات، 33 محضرا في بيروت و179 في باقي المناطق”، وتابع “هذا وتم إقفال 20 مؤسسة إداريا لمدة 24 ساعة عملا بقرار الوزير”.

ودعا البيان “المواطنين والمؤسسات السياحية والمطاعم والمقاهي والفنادق “التقيد بالاجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا”، واكد “استمرار الدوريات التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي في قمع جميع المخالفات وإقفال المؤسسات وإخلاء روادها، وذلك لغاية 9-1-2022”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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