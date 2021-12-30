الجيش اللبناني: توقيف مواطن في البقاع لترؤسه عصابة مسلحة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2021 - 20:42

الجيش اللبناني: توقيف مواطن في البقاع لترؤسه عصابة مسلحة

منذ 58 mins 30 December، 2021
شعار الجيش اللبناني
لبنان

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان انه “بتاريخ 29/12/2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البقاع المواطن (ح.ف) لترؤسه عصابة مسلحة تقوم بتأمين الحماية لأشخاص مقابل مبالغ مالية في مواجهة القوى الأمنية التي تقوم بتنفيذ مهامها في منع المخالفات. وقد اعترف المذكور بتجارة الأسلحة والذخائر الحربية وتجارة المخدرات وتعاطيها وإقدامه على اطلاق النار وقذائف باتجاه دورية للجيش واعتراض دوريات لقوى الأمن الداخلي وإطلاق النار باتجاهها وتهديد أفرادها وإطلاق النار في أكثر من مناسبة، مما أدى إلى وقوع إصابات، إضافة إلى قيامه بعملية خطف أحد السوريين وابتزازه.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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