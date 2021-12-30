قتلى من الجيش الصومالي وحركة “الشباب” خلال اشتباكات ببلدة قرب العاصمة مقديشو

قُتل عنصران من الجيش الصومالي خلال صد هجوم مسلح لحركة “الشباب” على بلدة قرب العاصمة مقديشو، أسفر أيضا عن مقتل 9 من عناصر الحركة. ونقل موقع “غوبجوغ” الإخباري المحلي عن الجيش الصومالي قوله “تم صد هجوم لحركة الشباب في بلدة بلعد [التي تبعد 37 كيلومترا عن مقديشو] حيث كانوا يحاولون مقاطعة مشروع بناء طريق قيد التنفيذ”.

وفي سياق متصل، أفاد موقع “غاروي” المحلي بمقتل 5 مدنيين خلال الهجوم. ويأتي الهجوم وسط نزاع سياسي بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، فيما يثير هذا النزاع المخاوف الدولية من انصراف الحكومة عن الحرب على حركة الشباب. وقرر فرماجو قبل أيام تعليق سلطات رئيس الوزراء روبلي حتى الانتهاء من التحقيقات بشأن اتهامات الفساد التي تطاله، متهما روبلي بالتدخل في التحقيقات، إلا أن روبلي رفض هذا القرار واعتبره غير دستوري.

المصدر: سبوتنيك