سريع: على القوات اليمنية واجبات استثنائية للرد على جرائم العدوان

أوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في مؤتمر صحافي الأربعاء كشف فيه تفاصيل عملية “فجر الصحراء” في منطقة اليتمة بالجوف أن “العديد من المناطق تعرضت لغارات طيران العدو منها العاصمة صنعاء ومأرب والجوف وصعدة والحديدة ومناطق أخرى حيث تجاوز عدد الغارات خلال الأسبوعين الماضيين الـ 500 غارة”.

وأكد سريع أن “هذه الغارات الجوية وهذا التصعيد العسكري يفرض على القوات المسلحة واجبات ومهام استثنائية للرد على الجرائم المرتكبة”، وشدد على ان “القوات المسلحة على خيارات الرد المناسب على هذا التصعيد الذي سيكون الفشل أبرز نتائجه”، ولفت الى انه “بعد سبع سنوات من العدوان سبع سنوات من الفشل لا يمكن لتحالف العدوان كسر عزيمة اليمنيين أو النيل من إرادتهم”.

وأوضح سريع أن “الشعب اليمني ليس أولئك المرتزقة الخونة العملاء بل الشعب اليمني هو الذي يقف اليوم في مواجهة العدوان و الذي يؤكد اليوم حريته واستقلاله ويدرك جيدا أن اليمن لم ولن يكون إلا بالاستقلال الكامل بالحرية ولن يكون بالوصاية والعمالة والخيانة، لن يكون بالهيمنة الأجنبية بل سيكون بالحرية والاستقلال”.

المصدر: موقع انصار الله