قالیباف: سنبذل كل جهودنا لحل مشاكل الشعب

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف أن “لا هاجس لنا سوى الثورة والاسلام والمصالح الوطنية وسنبذل كل جهودنا لحل مشاكل الشعب”. وقال قاليباف في تصريحه الاربعاء خلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي في الاشارة الى ملحمة 30 كانون الاول/ديسمبر عام 2009 المتمثلة بهبة الشعب التي احبطت فتنة الأعداء بعد الانتخابات الرئاسية للعام 2008، “إن الشعب الايراني خرج مرفوع الرأس في اختبار انقاذ البلاد من الفوضى والاضطراب، وإن الاختبار الرئيس اليوم امام المسؤولين هو حل مشاكل الشعب لنخرج منه بنجاح وشموخ إن شاء الله تعالى في ظل الجهود والمساعي المبذولة”.