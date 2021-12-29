قالیباف: سنبذل كل جهودنا لحل مشاكل الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2021 - 13:24

قالیباف: سنبذل كل جهودنا لحل مشاكل الشعب

منذ 51 mins 29 December، 2021
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ايران - عربي وإقليمي

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف أن “لا هاجس لنا سوى الثورة والاسلام والمصالح الوطنية وسنبذل كل جهودنا لحل مشاكل الشعب”. وقال قاليباف في تصريحه الاربعاء خلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي في الاشارة الى ملحمة 30 كانون الاول/ديسمبر عام 2009 المتمثلة بهبة الشعب التي احبطت فتنة الأعداء بعد الانتخابات الرئاسية للعام 2008، “إن الشعب الايراني خرج مرفوع الرأس في اختبار انقاذ البلاد من الفوضى والاضطراب، وإن الاختبار الرئيس اليوم امام المسؤولين هو حل مشاكل الشعب لنخرج منه بنجاح وشموخ إن شاء الله تعالى في ظل الجهود والمساعي المبذولة”.

وأضاف أن “الشعب اثبت تعلقه بالثورة في اصعب الاوقات والظروف ونحن علينا ايضاً أن نتخذ قرارات عملانية وذكية من أجل تلبية توقعاتهم”. وقال قاليباف “إننا وفي التاسع من شهر دي (30 كانون الاول/ديسمبر) نعاهد الشعب الايراني الابي والمضحي بأننا لن نفضل مصالحنا الشخصية والفئوية على المصالح الوطنية والثورية”.

المصدر: فارس

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